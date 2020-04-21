Риэлтор рассказал, кому опасно брать льготную ипотеку под 6,5%

21 Апр 2020 2020-04-21T16:28:04+03:00

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Из-за развития ситуации с распространением коронавируса и экономическим кризисом в России власти одобрили новые меры поддержки для жителей страны и предприятий. В меры вошли, в том числе, льготное кредитование и пониженная ставка ипотечного кредита. Вице-президент гильдии российских риэлторов Константин Апрелев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кому опасно брать льготную ипотеку и почему.

Специалист напомнил, что льготная ставка в 6,5% применяется не для всей сферы приобретения жилья, а только для новостроек.

- Пока что я не понимаю адресность данной льготы. То есть, это все-таки будет уже готовое жилье, вновь построенное и ипотека дается покупателю уже готового жилья или все-таки эти 6,5% для финансирования эскроу-счетов? Это существенная разница. Во-первых, речь идет о новостройках, а их у нас около 30% от всего объема сделок на рынке недвижимости. Возникает вопрос: какие именно новостройки попадают под данную категорию: строящиеся или уже построенные? С точки зрения рынка я бы предпочел, чтобы это были построенные дома, в которых люди могут купить под 6,5% готовое жилье в ипотеку, - рассуждает эксперт.

Константин Апрелев указал, что покупка квартиры в строящихся домах всегда несет за собой очень большие риски. Поэтому брать жилье в еще неготовом доме под льготную ипотеку – опаснее всего.

- Не очень понятно, почему при покупке жилья в строящемся доме процентная ставка ниже, чем в готовом. Ведь строящийся дом – это всегда большие риски. Это не рискоориентированный подход с точки зрения банковской системы. Многие люди из-за сложившейся ситуации имеют перспективу потерять работу, если уже ее не потеряли. При такое экономической ситуации сложно оценить перспективу сохранения доходов и возможности уплаты ипотечного кредита на ближайшие 5-10 лет. Я думаю, что в этой ситуации очень многие задумаются, а нужно ли вообще брать новое жилье в недостроенном доме даже с льготное ставкой, потому что аренда жилья все равно обходится дешевле. С точки зрения сегодняшней ситуации, аренда – это гораздо более комфортная ситуация для человека, чем покупка с помощью ипотеки жилья, - отметил вице-президент гильдии риэлторов.

Напомним, что идею запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых предложил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке строительной отрасли. Он подчеркнул - ставка должна быть неизменной весь срок кредита, а оформить ипотеку по льготным условиям можно будет до ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU