Врач рассказал о том, как будет отступать коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T16:34:25+03:00

По его мнению, после эпидемии болезнь будет носить сезонный характер

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Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов рассказал, когда закончится коронавирус и как планета будет жить после эпидемии. По словам медика, сейчас ситуация развивается в соответствии с прогнозом, то есть 28-30 апреля мы должны подойди к пику коронавируса.

Эта эпидемия, как и любая другая, в скором времени закончится. Ачкасов отмечает, что в принципе эпидемии не длятся более нескольких месяцев.Этому способствуют множество причин: самоизоляция, ограничения доступа на определенную территорию, общая иммунизация населения и изменение климата.

- Но при этом надо сказать, что вирус все равно никуда не исчезнет. Он все равно будет существовать. И вот сейчас есть такое мнение ученых о том, что вирус может стать сезонной инфекцией, такой же, как грипп, - рассказал профессор в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что в дальнейшем, когда произойдет общая иммунизация населения и будет разработана вакцина, сезонные вспышки вируса будут проходить уже в более легкой форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU