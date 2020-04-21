Минпросвещение: ученики будут писать ОГЭ в своих школах

21 Апр 2020 2020-04-21T17:14:15+03:00

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На фоне распространения коронавирусной инфекции Основной государственный экзамен (ОГЭ) будет организован на базе школ, в которых обучаются выпускники. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

«Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приема сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве отметили, что данное изменение относится только к экзаменам в девятых классах и пока не затрагивают порядок проведения Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Напомним, выпускникам 9 класса нужно будет сдать только два обязательных предмета: русский и математику. ОГЭ должен состояться в срок с 8 июня по 31 июля. Точные даты определят регионы в соответствии со своей эпидемиологической обстановкой. Расписание ЕГЭ также сдвинулось и предполагается, что первые экзамены стартуют 8 июня. Накануне ведомство заявило о готовности перенести еще раз ЕГЭ и ОГЭ в этом году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772178" frameborder="0"></iframe> Замминистра просвещения: Учителя совершают героический поступок, работая дистанционно.Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко ответил на вопросы «Комсомолки» в ТикТок

ИСТОЧНИК KP.RU