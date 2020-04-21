2020-04-21T17:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса умер американец, который отсидел 40 лет в тюрьме и не дожил до свободы 3 недели

Уильям Гаррисон попал за решетку в 16 лет
Борис АНДРЕЕВАнастасия ЗЫРЯНОВА
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От коронавируса умер американец, который 40 лет отсидел в тюрьмеОт коронавируса умер американец, который 40 лет отсидел в тюрьмеФото: REUTERS
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В далеком 1976 году американец Уильям Гаррисон получил 44-летний срок заключения за вооруженное ограбление с убийством. Юноше тогда было 16 лет. Отсидев сполна, он должен был освободиться в конце апреля нынешнего года.

Однако коронавирус проник за решётку тюрьмы в Мичигане, где содержался Гаррисон. Организм 60-летнего уже узника не выдержал борьбы с инфекцией, и он скончался за три недели до выхода на волю. Вот такая судьба...

Напомним, сейчас ситуации с коронавирусом в США развивается не самым лучшим образом. по состоянию на 21 апреля там зафиксировано 787 370 случаев заражения коронавирусом. скончались от COVID-19 уже 42 359 человек, а выздоровели - 72 826 пациентов.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке. Там с начала пандемии от инфекции скончались 14 604 человека.

Ранее Дональд Трамп сообщил о том, что он прекращает финансирование ВОЗ (всемирной организации здравоохранения), так как, по его мнению, организация не смогла во время проинформировать мировое сообщество об угрозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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