2020-04-21T17:10:09+03:00
Общество

В Вологодском онкодиспансере установили новый ускоритель для лучевой терапии

Оборудование стоимостью 200 млн рублей куплено по нацпроекту «Здравоохранение»
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Лечение с помощью нового комплекса смогут получать 950 пациентов в год. Лучевой ускоритель обладает современной системой наведения, что позволяет воздействовать только на злокачественное образование, не повреждая здоровые ткани. Врачи, обслуживающие комплекс, в режиме реального времени могут наблюдать за изменениями опухоли.

«Среди причин смертности в регионе онкологические заболевания находятся на втором месте после болезней системы кровообращения и составляют 16%. Новый комплекс позволит на 30% увеличить объемы медицинской помощи и повысить качество лечения, – рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – Другая задача, которую перед нами ставит Министерство здравоохранения, – увеличение продолжительность жизни вологжан. В том числе для этого необходимо повысить процент выявления онкологии на ранней стадии. Сейчас этот показатель составляет 52%, нужно увеличить его до 55%, а желательно еще выше».

В скором времени в регионе появится второй такой же лучевой ускоритель, его установят в областной больнице в Череповце

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