В Австрии предложили открывать авиасообщение между странами, победившими коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T17:24:38+03:00

При этом Курц отметил, что границы Шенгенской зоны пока остаются закрытыми, чтобы ЕС мог быть защищен наилучшим образом

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Международное авиасообщение в перспективе может начать открываться между странами, в которой победили распространение коронавируса. Такое предположение сделал австрийский канцлер Себастьян Курц, назвав Чехию и Германию наиболее вероятными кандидатами, с которыми Австрия может в будущем открыть границу.

«Я ожидаю сценарий, при котором на международной арене друг другу будут открываться страны, победившие вирус и находящиеся на хорошем пути, то есть в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости», - сказал глава австрийского правительства.

Курц сравнил такое развития событий с возникновением клуба, участие в котором обусловлено отсутствием угрозы безопасности. «Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны», - отметил он и добавил, что продолжение строгого пограничного режима внутри ЕС зависит от развития ситуации.

На данный момент Австрия запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию, а всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

По последним данным в Австрии зарегистрировано более 14,8 тысяч зараженных, свыше 10,6 тысяч выздоровели, но спасти не смогли 470 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU