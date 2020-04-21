В Австрии предложили открывать авиасообщение между странами, победившими коронавирус
Международное авиасообщение в перспективе может начать открываться между странами, в которой победили распространение коронавируса. Такое предположение сделал австрийский канцлер Себастьян Курц, назвав Чехию и Германию наиболее вероятными кандидатами, с которыми Австрия может в будущем открыть границу.
«Я ожидаю сценарий, при котором на международной арене друг другу будут открываться страны, победившие вирус и находящиеся на хорошем пути, то есть в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости», - сказал глава австрийского правительства.
Курц сравнил такое развития событий с возникновением клуба, участие в котором обусловлено отсутствием угрозы безопасности. «Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны», - отметил он и добавил, что продолжение строгого пограничного режима внутри ЕС зависит от развития ситуации.
На данный момент Австрия запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию, а всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней.
По последним данным в Австрии зарегистрировано более 14,8 тысяч зараженных, свыше 10,6 тысяч выздоровели, но спасти не смогли 470 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»