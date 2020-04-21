Путин и Роухани заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с

21 Апр 2020 2020-04-21T17:34:14+03:00

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В ходе телефонного разговора президенты Ирана и России, Роухани и Путин обсудили двусторонние отношения и заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с распространением коронавируса Сovid-19. Об этом сообщила администрация иранского лидера.

Главы государств созвонились накануне консультации МИД Турции, России и Ирана по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU