2020-04-21T17:34:14+03:00
Политика

Путин и Роухани заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с

Российский лидер созвонился с президентом Ирана
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В ходе телефонного разговора президенты Ирана и России, Роухани и Путин обсудили двусторонние отношения и заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с распространением коронавируса Сovid-19. Об этом сообщила администрация иранского лидера.

Главы государств созвонились накануне консультации МИД Турции, России и Ирана по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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