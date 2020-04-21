Первомайские демонстрации профсоюзов России перенесут в интернет
Российская Федерация независимых профсоюзов приняла решение об отказе от проведения первомайских демонстраций и митингов из-за распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом 21 апреля, во вторник, сообщил заместитель председателя организации Александр Шершуков.
Профсоюзы перенесут свои шествия и демонстрации в интернет и проведут их в дистанционном формате в виду интерактивных акций.
- Аудитория мероприятий будет не меньше в интернете, чем при уличных акциях. В последние годы, по нашим данным, в демонстрациях принимало участие около2,5 – 3 миллионов человек, -рассказал Александр Шершуков.
В настоящее время Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшим объединением страны, в его в его членских организациях состоят более 20 миллионов человек.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ. Геолокацию жителей столицы с симптомами простуды и гриппа будут отслеживать также, как и местонахождение больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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