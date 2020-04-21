2020-04-21T20:22:54+03:00
Общество

«КП» совместно с Минстроем запустила проект, помогающий решать коммунальные проблемы в период коронавируса

Теперь читатель «Комсомольской правды» сможет знакомиться с последними новостями в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Фото: МинстройМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Фото: Минстрой
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Минстрой России совместно с ИД «Комсомольская правда» запустили проект, помогающий решать коммунальные проблемы в регионах в период коронавирусной инфекции.

В ведомстве отмечают, что необходимо рассказать о людях, которые создают комфортные условия даже в такой трудный период и дать информацию о принимаемых в отрасли решениях, а также поделиться лучшим опытом из разных уголков страны.

На своем сайте «Комсомольская правда» открыла специальный раздел, посвященный главным вопросам жилищно-коммунального комплекса «ЖКХ помогает». Теперь читатель «КП» сможет знакомиться с последними новостями в этой сфере.

«Знакомьтесь, будьте в курсе событий и берегите себя - соблюдайте режим самоизоляции и все рекомендации Минздрава России. Объединив усилия, мы справимся с проблемами!», - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

В ведомстве сообщили, что заинтересованы продолжать работу по разработке мер поддержки ЖКХ, а также обеспечению всех жителей России качественными услугами, поэтому на основе комментариев регионов и ресурсных организаций был сформирован перечень мер по поддержке сферы Жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«КП» совместно с Минстроем запустила проект, помогающий решать коммунальные проблемы в период коронавируса
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