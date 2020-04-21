2020-04-21T21:39:49+03:00
Экономика

Новак объяснил обвал цен на нефть WTI действиями спекулянтов

Министр энергетики призвал не драматизировать очередное падение цен на нефтяном рынке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр энергетики России Александр Новак. Фото предоставлено фондом РосконгрессМинистр энергетики России Александр Новак. Фото предоставлено фондом Росконгресс
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Обвал цен на котировки нефти марки WTI произошёл в связи с распродажей майских фьючерсов, а также отсутствием спроса и переполненными хранилищами, что вызвало «спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений». Так ситуацию на нефтяном рынке прокомментировал министр энергетики России Александр Новак.

При этом глава Минэнерго призвал не драматизировать ситуацию, а также отметил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют в случае необходимости все возможности для реагирования».

«Это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — цитирует Новака ТАСС.

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен, когда стоимость американской нефти впервые стала отрицательной, опустившись до «минус 37 долларов».

Как писал сайт kp.ru, по состоянию на 21 апреля цена майских фьючерсов составила 5,09 долларов за баррель, фьючерсы WTI с поставкой на июнь потеряли в цене 68,2% и опустилась до отметки 6,5 долларов за баррель, а цена эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent впервые с января 2002 года опустилась ниже 18 долларов – до отметки 17,92 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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