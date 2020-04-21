2020-04-21T22:05:57+03:00
Общество

Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляции

Нарушителей смогут привлечь к ответственности даже через год после выявления преступления
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляцииВерховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляцииФото: Андрей МИРЕЙКО
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Суды смогут привлечь к ответственности нарушителей режима самоизоляции в течение года после преступления. Об этом говорится в обзоре Верховного суда по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения коронавирусной инфекцией.

«Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, составляет год и исчисляется с момента обнаружения административного правонарушения», - поясняет Верховный суд.

Напомним, штрафы за нарушение режима самоизоляции составляют от 15 до 40 тысяч рублей, если его действия привели к заражению и смерти других людей, то наказание для физических лиц уже - до 300 тысяч рублей.

Как писал kp.ru, накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что в столице заболевших ОРВИ будут штрафовать за выход из дома и к ним будут применять ту же систему наказания, что и для нарушителей карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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