22 Апр 2020 2020-04-21T22:48:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 22 апреля 2020 года [видео]

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц в разных регионах врачи выписали более 3,8 тысяч человек. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает, однако пока бывшим пациентам необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сайт kp.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения находится в постоянном контакте с Россией по борьбе с коронавирусом. ВОЗ делится с российским Минздравом опытом врачей из Италии и Китая.

Тем временем, число инфицированных covid-19 во всем мире уже превысило 2,5 миллиона, более 170 тысяч пациентов скончались. Вакцина от коронавируса во многих странах находится на стадии разработки, однако в США уже опробовали созданный препарат. Добровольцем стала 44-летняя женщина. В течение нескольких лет ей нужно будет наблюдаться у специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У кого есть иммунитет к CОVID-19 и как долго он сохраняется? Эксклюзив kp.ru о том, как врачи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU