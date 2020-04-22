2020-04-21T22:48:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 22 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц в разных регионах врачи выписали более 3,8 тысяч человек. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает, однако пока бывшим пациентам необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сайт kp.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения находится в постоянном контакте с Россией по борьбе с коронавирусом. ВОЗ делится с российским Минздравом опытом врачей из Италии и Китая.

Тем временем, число инфицированных covid-19 во всем мире уже превысило 2,5 миллиона, более 170 тысяч пациентов скончались. Вакцина от коронавируса во многих странах находится на стадии разработки, однако в США уже опробовали созданный препарат. Добровольцем стала 44-летняя женщина. В течение нескольких лет ей нужно будет наблюдаться у специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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