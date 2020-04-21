2020-04-21T23:08:27+03:00
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Госавтоинспекция расширит список услуг, которые можно будет получать онлайн

В эфире Радио "Комсомольская правда" выступил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшем будущем подтвердить подлинность водительского удостоверения и провести сделку купли-продажи автомобиля можно будет онлайн через Единый портал госуслуг. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров.

"Многое уже сделано, многое достигнуто. Позитивные изменения в том, что люди, не выходя из дома, могут получать отдельные услуги уже сейчас, но на этом никто останавливаться, конечно же, не планирует. У нас уже есть соответствующий распорядительный акт правительства, который определяет дальнейшую работу по переводу услуг в максимально комфортный электронный вид. К середине этого года (в июне - прим. ред.) должна быть реализована возможность получения через кабинет на едином портале госуслуг выписки из государственного реестра транспортных средства", - сообщил Роман Мишуров в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Полковник полиции уточнил, что такая цифровая выписка будет заверена электронной подписью МВД России. При этом важно, чтобы профиль автовладельца на госулугах был подтвержденным. Простая регистрация не позволяет воспользоваться полным спектром услуг.

"Следующий этап – возможность заключения договора купли-продажи автомобиля в электронном виде на едином портале", - добавил Роман Мишуров.

Сделка будет осуществляться между продавцом и покупателем также при условии наличия у обоих подтвержденных аккаунтов на госуслугах. Договор заверят электронной подписью и автоматически направят в систему Госавтоинспекции МВД России.

"Это упростит процедуру составления данного документа, поскольку минимизирует количество ошибок в нем - данные на портале могут подтягиваться в этот договор, а во-вторых, максимально исключит риски, связанные с приобретением автомобиля", - подчеркнул полковник полиции.

Также в течение двух лет будет реализована возможность онлайн-подтверждения подлинности водительского удостоверения, проверка легитимности ТС со стороны потенциальных работодателей через интернет. Кроме того, через портал можно будет получить ряд услуг, связанных с регистрационной и экзаменационной деятельностью.

"Все эти моменты уже сейчас заложены в распоряжение правительства, которое четко прописало дорожную карту развития электронных госуслуг в ближайшие годы", - подытожил Роман Мишуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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