2020-04-21T23:08:41+03:00
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Госавтоинспеция продолжает регистрировать автомобили в условиях особого режима работы

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о мерах по обеспечению безопасности заявителей и сотрудников службы
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Работа региональных регистрационно-экзаменационных Госавтоинспекции по приему граждан скорректирована с учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

"Наши подразделения перестроились с учетом той ситуации, которая складывается. Те госуслуги, которые мы можем оказывать дистанционно, без посещения подразделений - это, например, прекращение регистрации при продаже автомобиля, мы оказываем онлайн. Человек, продав свой автомобиль, не приходя к нам, имеет возможность, подав заявление через единый портал и приложив необходимые сканы документов, прекратить его учет", - пояснил Роман Мишуров в общении с ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

По словам начальника управления, в прошлом году такой электронной услугой воспользовались более полумиллиона граждан. За три с половиной месяца текущего года зарегистрировано более 160 тысяч онлайн-заявлений.

Государственная услуга по регистрации транспортных средств осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

"Сотрудники, взаимодействующие с заявителями, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания. При этом предполагается минимизация личного общения в ходе представления госуслуг, максимально сокращены временные интервалы ожидания, разведены потоки заявителей. Служебные помещения, в которых осуществляется приём граждан, подвергаются санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа", - добавил полковник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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