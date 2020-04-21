2020-04-21T23:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ назвала причины низкого уровня смертности от коронавируса в России

Представитель Организации считает, что российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых пациентов
Юлия КЕКОВА
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Мелита Вуйнович. Фото: Владимир Гердо/ТАССМелита Вуйнович. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В период пандемии коронавируса Россия смогла сохранить систему здравоохранения и на данный момент в состоянии оказывать качественную и своевременную помощь пациентам с положительными тестами на covid-19.

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиты Вуйнович, российские власти предприняли все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции среди своих граждан, в частности вовремя ввели режим самоизоляции.

Ранее, в эфире радио "Комсомольская правда" ведущие программы "Вечерний диван" Сергей Мардан и Надана Фридрихсон побеседовали с Мелитой и задали ей ряд острых вопросов.

По словам специалиста, нынешние меры изоляции являются необходимым для сдерживания вируса.

- К сожалению, по опыту других стран мы видим, что там, где не было возможности сразу прекратить контакты между людьми, которые вызывают дальнейшее раскручивание инфекции, дело дошло до большого и очень большого роста числа инфицированных. Там заваливалась вся система здравоохранения из-за чего и увеличилось количество летальных случаев, - рассказала радио "КП" представитель ВОЗ.

Также она отметила, что если не остановить эпидемию на этапе распространения, то последствия могут быть весьма печальны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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