ВОЗ назвала причины низкого уровня смертности от коронавируса в России
В период пандемии коронавируса Россия смогла сохранить систему здравоохранения и на данный момент в состоянии оказывать качественную и своевременную помощь пациентам с положительными тестами на covid-19.
По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиты Вуйнович, российские власти предприняли все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции среди своих граждан, в частности вовремя ввели режим самоизоляции.
Ранее, в эфире радио "Комсомольская правда" ведущие программы "Вечерний диван" Сергей Мардан и Надана Фридрихсон побеседовали с Мелитой и задали ей ряд острых вопросов.
По словам специалиста, нынешние меры изоляции являются необходимым для сдерживания вируса.
- К сожалению, по опыту других стран мы видим, что там, где не было возможности сразу прекратить контакты между людьми, которые вызывают дальнейшее раскручивание инфекции, дело дошло до большого и очень большого роста числа инфицированных. Там заваливалась вся система здравоохранения из-за чего и увеличилось количество летальных случаев, - рассказала радио "КП" представитель ВОЗ.
Также она отметила, что если не остановить эпидемию на этапе распространения, то последствия могут быть весьма печальны.
ИСТОЧНИК KP.RU