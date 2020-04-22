2020-04-21T23:18:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 приближается к 30 тысячам человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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По состоянию на утро 22 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 29 433 человека. Данные приводит оперштаб по противодействию распространения COVID-2019. Цифры опубликованы на официальном сайте московской мэрии.

В общей статистике заболевших есть и те, кто уже не находится под наблюдением медиков - 2057 пациентов признали выздоровевшими. Также сюда относятся летальные исходы. Их в Москве зафиксировано 233 случая.

В Москве до 30 апреля сохраняется действие режима полной самоизоляции. Это означает, что выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. Все они прописаны в указе мэра: поход в магазин, аптеку, больницу, на работу или выгул домашнего животного не далее чем в 100 метрах от дома.

Все поездки в Москве на личном и общественном транспорте разрешены только с действующим цифровым пропуском. Также с 22 апреля вступают в силу два важных нововведения. Во-первых, к своему коду нужно привязать номер машины или проездной карты. Иначе воспользоваться транспортом будет нельзя. Во-вторых, все заболевшие ОРВИ, проще говоря, простудой, теперь приравниваются к инфицированных и должны соблюдать полный карантин. За нарушения предусмотрены штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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