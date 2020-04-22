2020-04-21T23:19:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 апреля 2020 года составило 5241 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: REUTERS
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К утру 22 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 5959 случаев заболевания коронавирусом. Все инфицированные находятся под наблюдением медиков: очно в стационарах, либо дистанционно на дому - те, у кого болезнь протекает в легкой форме. Данные о заболевших опубликованы на сайте подмосковного Министерства здравоохранения.

Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 сообщает, что в регионе провели почти 110 тысяч анализов на инфекцию. Также в числе общих случаев зараженных выделяют две категории. Первые это выздоровевшие. Их на 22 апреля 186 человек. Вторые - летальные случаи. От коронавируса в Московской области скончались 49 пациентов.

До 30 апреля в Московской области действует режим полной самоизоляции. Затем указом губернатора его могут продлить. Он подразумевает ограничение свободного передвижения жителей: из дома можно выходить в магазин, аптеку, больницу, на работу и для прогулки с питомцем, но не дальше чем в 100 метрах от места жительства.

С 22 апреля в Подмосковье обязательно нужен цифровой пропуск для всех поездок. Неважно, перемещаетесь вы на личном или общественном транспорте. К нему нужно привязать проездную карту или номер авто. Иначе грозит штраф. Если вы собираетесь в Москву, то оформлять дополнительный код не нужно.

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Эксперт также отметил, что возможно вакцина Минздрава от COVID-19 выйдет на госрегистрацию уже 15 июня, что намного быстрее, чем обычный график апробации и тестирования новых препаратов. Клинические испытания новой вакцины могут длиться от полугода до нескольких лет в регулярном режиме. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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