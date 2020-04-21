2020-04-21T23:32:55+03:00
Авто

Госавтоинспекция: Прошедшие обучение кандидаты в водители могут приступить к сдаче экзаменов

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о работе ведомства в условиях борьбы с коронавирусом.
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман МишуровНачальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман МишуровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российские автошколы приостановили обучение, но прием экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений продолжается. Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что граждане, уже прошедшие подготовку в автошколе, могут приступить к сдаче экзаменов.

"Вся образовательная деятельность в стране сейчас приостановлена и максимально переведена в дистанционный режим. Поскольку обучение управлением автомобиля в дистанционном режиме осуществлять нельзя, образовательные организации, которые осуществляют подготовку водителей (автошколы) находятся в режиме "консервации", - пояснил Роман Мишуров.

В общении с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым он добавил, что граждане, уже записавшиеся на экзамены, могут их посетить, но графики приемов скорректированы с целью минимизации количества учебных групп и людей в них. Также автошколам рекомендовано обеспечить проверку кандидатов на наличие вирусных заболеваний.

"Обмен водительских удостоверений осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, также, как и регистрация транспортных средств" – сообщил Роман Мишуров.

"Однако гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения этих госуслуг в условиях распространения коронавирусной инфекции с учетом обстановки, которая складывается в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий. Особенно с учётом того, что в настоящее время имеется возможность отложить решение этих вопросов – в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом", - подчеркнул полковник полиции.

Наряду с этим, продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В тех регионах, где продолжают работать медицинские комиссии, и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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