2020-04-21T23:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 22 апреля 2020: самоизоляцию могут продлить до середины мая

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 22 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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За последние сутки в Подомсковье коронавирусной инфекцией заболели еще 718 человек. А общее число людей с положительными тестами на COVID-2019 приближается к 6 тысячам. При этом 179 человек, переболевшие коронавирусом, уже выписаны из больниц. С начала эпидемии скончались 49 пациентов.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Одинцово - сразу 75 человек. Таким образом, городской округ вновь вышел на 1 место по числу подтвержденных случаев COVID-2019, сместив Люберцы. Также серьезный суточный прирост в Мытищах (43 новых пациента).

Сообщаем, в каких муниципалитетах Московской области сдали больше всего положительных тестов на коронавирус:

1. Одинцово - 386 (+75 заболевших за сутки)

2. Люберцы - 352 (+23)

3. Мытищи - 302 (+43)

4. Красногорск - 291 (+25)

5. Химки - 240 (+21)

6. Ленинский городской округ - 210 (+13)

7. Королев - 207 (+34)

8. Пушкино - 186 (+34)

9. Подольск - 182 (+24)

10. Балашиха - 168 (+14)

Напомним, с 22 апреля в Московской области ужесточаются правила по цифровым пропускам. Теперь автомобилисты обязаны внести в пропуск (даже если он уже сформирован) регистрационный номер своей машины, а те, кто передвигаются на общественном транспорте - данные своих электронных карт («Стрелка», «Тройка», соцкарта). Если этого не сделать, в первом случае грозит штраф, во-втором - валидатор автобуса или метро просто не сработает, то есть оплатить поездку будет невозможно.

Тем временем, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропускная система и режим самоизоляции показывают хороший эффект. Однако на пик заболевания столичный регион еще не вышел. По словам губернатора, режим самоизоляции (который сейчас официально действует до 30 апреля) могут продлить до майских праздников.

- Думаю, режим ограничений будет продолжен, - заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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