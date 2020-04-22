В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 среди молодежи

22 Апр 2020 2020-04-22T00:23:09+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, почему в России рост числа больных COVID-19 увеличился именно среди молодежи.

По словам специалиста ведомства Александра Семенова, молодые россияне становятся более подвержены рискам инфицирования из-за несоблюдения режима самоизоляции, в отличии от пенсионеров. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях молодое поколение при инфицировании коронавирусом может переносить болезнь легко или даже бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU