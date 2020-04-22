Минспорт назвал сроки восстановления тренировок спортсменов
Приступить к активным тренировкам после периода самоизоляции российские спортсмены смогут сразу после того, как будет пройдет пик по коронавирусу.
По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, процесс восстановления занятий будет пошаговым и напрямую завидеть от эпидемиологической ситуации как в стране, так и в мире. Об этом в эфире программы "Время" на Первом канале заявил глава Минспорта.
На данный момент спортсмены и сейчас стараются поддерживать себя в форме, самостоятельно выполняя различные упражнения дома, на самоизоляции.
Ранее сайт kp.ru писал, что Министерство на время пандемии коронавируса в государстве приостановило работу всех тренировочных баз, в частности для подготовки национальных команд.
- Мы внимательно следим за зарубежным опытом коллег и готовы как только будет понимание выхода из сложившейся ситуации, связанной с карантином, приступить пошагово к восстановлению тренировочного процесса, - сказал Матыцин.
ИСТОЧНИК KP.RU