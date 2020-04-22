Минспорт назвал сроки восстановления тренировок спортсменов

22 Апр 2020 2020-04-22T00:54:31+03:00

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Приступить к активным тренировкам после периода самоизоляции российские спортсмены смогут сразу после того, как будет пройдет пик по коронавирусу.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, процесс восстановления занятий будет пошаговым и напрямую завидеть от эпидемиологической ситуации как в стране, так и в мире. Об этом в эфире программы "Время" на Первом канале заявил глава Минспорта.

На данный момент спортсмены и сейчас стараются поддерживать себя в форме, самостоятельно выполняя различные упражнения дома, на самоизоляции.

Ранее сайт kp.ru писал, что Министерство на время пандемии коронавируса в государстве приостановило работу всех тренировочных баз, в частности для подготовки национальных команд.

- Мы внимательно следим за зарубежным опытом коллег и готовы как только будет понимание выхода из сложившейся ситуации, связанной с карантином, приступить пошагово к восстановлению тренировочного процесса, - сказал Матыцин.

ИСТОЧНИК KP.RU