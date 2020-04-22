Профессор рассказал о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T01:05:37+03:00

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Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказа, почему его пугает поведение людей во время пандемии коронавируса.

По его словам, самым страшным является то, что граждане нарушают режим самоизоляции. Подобна ситуация наблюдается не только за границей, но и в некоторых судьектах РФ. например, в Северной Осетии.

- Меня удивляет и одновременно пугает то, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. Что движет этими людьми, пока сложно сказать и объяснить, - рассказал Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU