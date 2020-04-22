Барбру Стрейзанд мог заразить коронавирусом пасынок

22 Апр 2020 2020-04-22T03:01:42+03:00

Джош Бролин навестил отца и мачеху в нарушение норм самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Голливудский актер Джош Бролин, номинированный в свое время на «Оскара» за съемки в фильме «Харви Милк», опубликовал в Instagram свежее видео со своим отцом, актером Джеймсом Бролином.

На ролике, снятом в доме Бролина-старшего, в объектив попала и мачеха Джоша, легендарная актриса и певица Барбра Стрейзанд.

Поклонники Стрейзанд немедленно отреагировали и стали оставлять гневные комментарии: нарушив нормы самоизоляции и придя в дом своего отца, Джош Бролин подверг его семью смертельной опасности. Находящиеся в группе повышенного риска заражения COVID-19 79-летний Джеймс и 77-летняя Барбра могли легко подцепить коронавирус.

Бролин-младший немедленно удалил пост и видео, признав, что совершил ошибку, нарушив карантин. «Я облажался», - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU