2020-04-22T03:41:19+03:00
В мире

Минфин США разрешил американским нефтяникам работать в Венесуэле до 1 декабря

Одновременно ведомство серьезно ограничило возможности этих компаний по развитию бизнеса в Боливарианской Республике
Антон ФОКИН
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Администрация Дональда Трампа разрешила "Шеврон" - единственной нефтедобывающей компании США, работающей в Венесуэле, - продолжать свою деятельность в стране до 1 декабря, чтобы "поддерживать в ограниченном объеме или свернуть" свой бизнес в Боливарианской Республике. Об этом сообщает Рейтер.

В частности, согласно обновленной Генеральной Лицензии 8F Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), корпорация получила возможность продолжать добычу углеводородов вместе с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако "Шеврону" разрешается только выполнять ранее заключенные соглашения. Это автоматически исключает новые геологоразведочные работы и бурение, продажу нефти за рубеж, а также поставку в Боливарианскую Республику нефтепродуктов и разбавителей, необходимых для транспортировки тяжелых сортов местного углеводородного сырья.

Это решение касается не только "Шеврона", но и американских нефтесервисных компаний, работающих в Венесуэле - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

Нефтяной сектор Венесуэлы находится под американскими санкциями с января 2019 года, когда в результате переворота к власти пытался прийти спикер парламента от оппозиции Хуан Гуаидо, а США поддержали его притязания. Тем не менее, американские нефтедобывающие компании, присутствующие в стране, получили от OFAC специальные лицензии, разрешающие им работу. При этом подобные документы выдавались со сроком действия на несколько месяцев и продлевались уже четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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