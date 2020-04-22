Повстанцы убили в Мозамбике 52 человека

22 Апр 2020 2020-04-22T03:57:06+03:00

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В результате нападения исламских радикалов на севере Мозамбика погибли 52 человека. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранительных органов, боевики пришли 7 апреля в деревню Кситакси в провинции Кабу-Делгаду, чтобы забрать в свои ряды молодежь. Однако после отказа со стороны жителей деревни преступники устроили настоящую бойню, в ходе которой погибли десятки мирных граждан.

Ранее глава полиции Мозамбика Бернардину Рафаэль сообщил, что повстанцы не контролируют ни одну из частей Кабу-Делгаду. Подобное заявление потребовалось после того как СМИ написали о возросшем числе стычек боевиков с подразделениями силовых структур. При этом ряд экспертов утверждает, что ситуация в этой части Мозамбика весьма напряженная, нередки случаи, когда противники властей берут под свой контроль города и деревни.

К провинции Кабу-Делгаду проявляет интерес ряд энергетических компаний, которые хотят разрабатывать месторождения природного газа. В частности, французская "Тоталь" рассматривает вариант строительства в этом регионе завода по сжижению газа.

ИСТОЧНИК KP.RU