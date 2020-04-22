Эксперт назвал причину создания коронавируса в лаборатории в 2015 году
Кандидат биологических наук, эксперт РАН Александр Панчин назвал настоящую причину создания коронавируса в лаборатории в 2015 году.
По его словам, идея проведения подобных экспериментов вполне понятна: мы хотим заранее знать какие эпидемии могут нам угрожать человечеству и какие меры можно будет принять в случае угрозы.
- Большинство ученых-вирусологов пытаются определить, как вирусы могут мутировать. Также приходится учиться заранее придумывать лекарства, чтобы на их создание не уходило по 10 лет, а хотя бы год или полгода, - рассказал kp.ru Панчин.
Ранее сообщалось о том, как именно был создан вирус в американской лаборатории в 2015 году и какая мутация сделала коронавирус таким опасным.
Ученый предполагает, что какие именно изменения сделали коронавирус таким заразным для людей, пока точно неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU