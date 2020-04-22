Эксперт назвал причину создания коронавируса в лаборатории в 2015 году

22 Апр 2020 2020-04-22T04:26:43+03:00

Стало известно как и почему был создан вирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалист считает, что в ней нет ничего подозрительного

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Кандидат биологических наук, эксперт РАН Александр Панчин назвал настоящую причину создания коронавируса в лаборатории в 2015 году.

По его словам, идея проведения подобных экспериментов вполне понятна: мы хотим заранее знать какие эпидемии могут нам угрожать человечеству и какие меры можно будет принять в случае угрозы.

- Большинство ученых-вирусологов пытаются определить, как вирусы могут мутировать. Также приходится учиться заранее придумывать лекарства, чтобы на их создание не уходило по 10 лет, а хотя бы год или полгода, - рассказал kp.ru Панчин.

Ранее сообщалось о том, как именно был создан вирус в американской лаборатории в 2015 году и какая мутация сделала коронавирус таким опасным.

Ученый предполагает, что какие именно изменения сделали коронавирус таким заразным для людей, пока точно неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU