2020-04-22T04:51:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый объяснил, почему пока невозможно установить "нулевого пациента" коронавируса

По словам эксперта, это довольно сложно выяснить
Юлия КЕКОВА
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Нулевой пациент - миф или реальность?Нулевой пациент - миф или реальность?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявление о том, что кому-то известен нулевой пациент вызывает у кандидата биологических наук, старшего научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Александра Панчина ряд сомнений.

По его словам, выяснить такое довольно сложно, даже для тех, кто разбирается в распространении вирусов.

- Я бы даже сказал, что абсолютно не решен вопрос о том, действительно ли все началось именно в Ухане? Мы даже не знаем напрямую ли люди получили коронавирус от летучих мышей или с переходом от каких-то других млекопитающих, - отметил эксперт kp.ru.

Также он добавил, что ученым потребуется большое количество времени, чтобы выяснить, как именно произошло первое заражение. Пока, по его мнению, выстраивать на этой почве какие-либо теории просто абсурдно.

Напомним, ранее сообщалось, что в России установили так называемого нулевого пациента с коронавирусом. Им оказался мужчина средних лет, который передал инфекцию своим родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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