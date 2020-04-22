2020-04-22T05:13:18+03:00
Экономика

Новак объяснил причины сокрушительного обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики сделал важное заявление
Юлия КЕКОВА
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Новак объяснил причины сокрушительного обвал цен на нефть WTIНовак объяснил причины сокрушительного обвал цен на нефть WTIФото: REUTERS
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Министр энергетики РФ Александр Новак объяснил, что произошло на нефтяном рынке и почему сырье марки WTI потерпело значительное сокрушение цен.

Согласно заявлению главы ведомства, всем нефтяной рынок на данный момент находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса. Также на это, по его мнению, влияют и постепенные затоваривания хранилищ и неопределенность сроков восстановления мировой экономики.

- Давление на рынок ориентировочно будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер. Коллапс нефтяных котировок американской марки WTI, который произошел накануне, случился из-за распродажи фьючерса с поставкой в мае, - говорится в сообщении Новака.

Отмечается, что в связи с этим оказалось вызвано спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений.

Министр отметил, что на данный момент страны-участницы ОПЕК+ продолжают внимательно мониторить ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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