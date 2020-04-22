Из-за коронавируса в США появилась мода на косынки

22 Апр 2020 2020-04-22T05:44:05+03:00

Координатор Белого дома по борьбе с эпидемией Дебора Биркс вернула моду на косынки

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Д-р Дебора Биркс, возглавляющая Целевую группу реагирования Белого дома на коронавирус, практически ежедневно выступает на брифингах и дает интервью.

Все сразу обратили внимание на то, что ключевым аксессуаром ее гардероба являются яркие шелковые косынки, платки и широкие шарфы, которые Биркс искусно завязывает на шее или драпирует ими плечи.

64-летнюю Биркс уже называют новой американской иконой стиля, а в социальных сетях появилось несколько страниц, посвященных модному тренду и самой Биркс.

Администратор deborabirxscarves в Инстаграм Виктория Строут сообщила, что количество подписчиков на этот аккаунт растет с невероятной скоростью. «Многие думают, что я и есть Дебора и пишут слова признательности за работу на посту координатора Целевой группы реагировании на коронавирус. Я не знаю Биркс лично, открыла аккаунт без ее согласия. Но непременно найду способ передать ей те письма, которые поступают ко мне».

По профессии Дебора Биркс – врач-иммунолог, имеет ранг полковника Армии США. До назначения ее Дональдом Трампом на пост координатора Целевой группы реагирования Белого дома на коронавирус занимала аналогичный пост по борьбе с ВИЧ/СПИД.

В профиле Биркс на сайте Госдепа США размещена ее фотография без шарфа или косынки.

ИСТОЧНИК KP.RU