Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви. Снимки 22-летней модели Кайли Дженнер поразили тех, для кого она была кумиром и предметов восхищения.
На размещенных в сети фотографиях босая знаменитость направляется к своему автомобилю с пачкой чипсов в руках. Дженнер запечатлели с собранными в пучок волосами в спортивном костюме от Amiri. Снимки опубликовало издание Daily Mail.
В комментариях к посту многие начали высмеивать ее внешний вид и нарушение карантинного режима.
В апреле Кайли Дженнер оправдала свои лишние килограммы в споре с фанатами рождением ребенка. До этого в интернете гуляла запись миллиардерши трехлетней давности, на котором она фотографируется с поклонниками в обтягивающем коротком платье. Пользователи социальных сетей начали с недовольством высказываться критику о фигуре Дженнер, отмечая, что раньше она выглядела намного лучше. В свою очередь модель подметила, что «вообще-то я стала матерью».
ИСТОЧНИК KP.RU