2020-04-22T05:58:04+03:00
В мире

Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

Поклонники 22-летней бизнес-вуман были очень удивлены
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви. Снимки 22-летней модели Кайли Дженнер поразили тех, для кого она была кумиром и предметов восхищения.

На размещенных в сети фотографиях босая знаменитость направляется к своему автомобилю с пачкой чипсов в руках. Дженнер запечатлели с собранными в пучок волосами в спортивном костюме от Amiri. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

ohohnewsohohnews
Самая молодая миллиардерша в мире без макияжа и обуви
23 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях к посту многие начали высмеивать ее внешний вид и нарушение карантинного режима.

В апреле Кайли Дженнер оправдала свои лишние килограммы в споре с фанатами рождением ребенка. До этого в интернете гуляла запись миллиардерши трехлетней давности, на котором она фотографируется с поклонниками в обтягивающем коротком платье. Пользователи социальных сетей начали с недовольством высказываться критику о фигуре Дженнер, отмечая, что раньше она выглядела намного лучше. В свою очередь модель подметила, что «вообще-то я стала матерью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США предрекли вторую волну коронавируса
США подали в суд на Китай из-за коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 22 апреля 2020: самоизоляцию могут продлить до середины мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 приближается к 30 тысячам человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 апреля 2020 года составило 5241 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 апреля 2020: москвичи старше 65 лет смогут выехать для самоизоляции на дачи
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Из-за коронавируса в США появилась мода на косынки
Названа дата старта тестирования на антитела в России
Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
В Колумбии дипломы вместо выпускников вузов получают роботы
Новак объяснил причины сокрушительного обвал цен на нефть WTI
Ученый объяснил, почему пока невозможно установить "нулевого пациента" коронавируса