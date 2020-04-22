Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

22 Апр 2020 2020-04-22T05:58:04+03:00

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Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви. Снимки 22-летней модели Кайли Дженнер поразили тех, для кого она была кумиром и предметов восхищения.

На размещенных в сети фотографиях босая знаменитость направляется к своему автомобилю с пачкой чипсов в руках. Дженнер запечатлели с собранными в пучок волосами в спортивном костюме от Amiri. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

ohohnews Самая молодая миллиардерша в мире без макияжа и обуви

В комментариях к посту многие начали высмеивать ее внешний вид и нарушение карантинного режима.

В апреле Кайли Дженнер оправдала свои лишние килограммы в споре с фанатами рождением ребенка. До этого в интернете гуляла запись миллиардерши трехлетней давности, на котором она фотографируется с поклонниками в обтягивающем коротком платье. Пользователи социальных сетей начали с недовольством высказываться критику о фигуре Дженнер, отмечая, что раньше она выглядела намного лучше. В свою очередь модель подметила, что «вообще-то я стала матерью».

ИСТОЧНИК KP.RU