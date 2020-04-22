США подали в суд на Китай из-за коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T06:16:02+03:00

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Власти американского штата Миссури подали иск на китайских властей, обвиняя их в сокрытии информации о распространении коронавируса нового типа. Соответствующая жалоба размещена на сайте генпрокурора штата Эрика Шмитта.

Сообщается, что Шмитт утверждает, что "правительство Китая, Коммунистическая партия Китая" в конце 2019 года препятствовало распространению информации об инфекции. Кроме того, они якобы задерживали лиц, которые были осведомлены о проблеме существующего заболевания, которое представляло угрозу для всего мира.

В результате таких действий Китая привели к смерти жителей Миссури и нанесли штату серьезный экономический урон. Телеканал Fox News отмечает, что именно Миссури, где число жертв от коронавируса превысило 200 человек, стал первым штатом, власти которого выступили с обвинениями в адрес Китая в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU