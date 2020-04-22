Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по пику пандемии коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T07:14:22+03:00

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Доктор Александр Мясников изменил прогноз о пике распространения коронавируса в России. Ранее он говорил, что на спад кривая заболеваемости пойдет в конце апреля. Но, учитывая то, как ежедневно меняются цифры оперштаба по заболевшим, прогноз изменился.

- Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Всё это занимает два-три месяца. У нас началось, не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже, - сказал в эфире на YouTube-канале «О самом главном» представитель оперштаба по инфирмированию о распространении коронавируса Александр Мясников.

Рост новых случаев заражения в России будут фиксировать, по его мнению, до мая. В этом же месяце сможем выйти на плато, когда наблюдается примерно одинаковое суточное число заболевших.

- К концу мая пойдем вниз,- сообщил известный теледоктор.

ИСТОЧНИК KP.RU