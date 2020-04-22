Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по пику пандемии коронавируса
Доктор Александр Мясников изменил прогноз о пике распространения коронавируса в России. Ранее он говорил, что на спад кривая заболеваемости пойдет в конце апреля. Но, учитывая то, как ежедневно меняются цифры оперштаба по заболевшим, прогноз изменился.
- Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Всё это занимает два-три месяца. У нас началось, не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже, - сказал в эфире на YouTube-канале «О самом главном» представитель оперштаба по инфирмированию о распространении коронавируса Александр Мясников.
Рост новых случаев заражения в России будут фиксировать, по его мнению, до мая. В этом же месяце сможем выйти на плато, когда наблюдается примерно одинаковое суточное число заболевших.
- К концу мая пойдем вниз,- сообщил известный теледоктор.
ИСТОЧНИК KP.RU