2020-04-22T07:14:22+03:00
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по пику пандемии коронавируса

Представитель оперштаба ранее заявлял, что пика Россия достигнет в конце апреля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доктор Александр Мясников изменил прогноз о пике распространения коронавируса в России. Ранее он говорил, что на спад кривая заболеваемости пойдет в конце апреля. Но, учитывая то, как ежедневно меняются цифры оперштаба по заболевшим, прогноз изменился.

- Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Всё это занимает два-три месяца. У нас началось, не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже, - сказал в эфире на YouTube-канале «О самом главном» представитель оперштаба по инфирмированию о распространении коронавируса Александр Мясников.

Рост новых случаев заражения в России будут фиксировать, по его мнению, до мая. В этом же месяце сможем выйти на плато, когда наблюдается примерно одинаковое суточное число заболевших.

- К концу мая пойдем вниз,- сообщил известный теледоктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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