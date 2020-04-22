2020-04-22T07:44:11+03:00
В мире

Владелец американской сети стриптиз-клубов взывает о помощи из-за убытков от коронавируса

Джейсон Мони настаивает, что имеет на право на господдержку и считает что власти дискриминируют стриптизерш
Алексей ОСИПОВ
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Владелец сети американских стриптиз-клубов Little Darlings Джейсон Мони подал в суд на федеральные власти, которые не включили подобного рода заведения в план помощи малым бизнесам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

В иске Мони настаивает на том, что минфин США дискриминирует стриптизерш, вынужденных не ходить на работу из-за COVID-19.

В рамках специально принятого закона владельцы малых бизнесов в США на определенных условиях могут претендовать на экстренную финансовую госпомощь из-за эпидемии коронавируса. Беспроцентную ссуду можно не возвращать, если она будет потрачена на зарплату сотрудникам, а также покрытие расходов на аренду и коммунальные платежи. При этом стриптиз-клубы и другие, подобного рода заведения не имеют права претендовать на такие ссуды, поскольку отнесены к сфере развлечений сексуального характера.

Мони ссылается на прецедент с владелицей борделя, расположенного в штате Неваде, на части территории которого разрешена проституция. Хозяйка заведения Bella`s Hasienda Ranch такую же заявку о финансовой помощи своевременно подала, и она была властями одобрена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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