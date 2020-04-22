В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Глааврач больницы № 40 Денис Проценко сообщил о 107 новых пациентах, поступивших в Коммунарку. Общее число зараженных коронавирусом здесь достигло 430.
Из них 17 процентов (101 человек) получает кислородное лечение. В реанимации находятся 56 человек, это 9 процентов, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) 26 человек (4 процента).
- За сутки поступили 107, выписаны 56,- сообщил Денис Проценко.
Число умерших в России с коронавирусом достигло 484.
Пик пандемии еще не пройдет. По мнению представителя оперштаба по распространению коронавируса в России, на плато мы выйдем к маю. В конце этого месяца кривая заболеваемости должна пойти вниз, если россияне продолжат соблюдать правила- ограничат контакты и не будут так активно передавать друг другу вирус.
По мнению ученых, остановить распространение коронавируса в России смогут, если предотвратят такое же массовое инфицирование в регионах, как в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU