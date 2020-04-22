В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T08:21:22+03:00

В России заражены коронавирусом больше 52 тысяч человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Глааврач больницы № 40 Денис Проценко сообщил о 107 новых пациентах, поступивших в Коммунарку. Общее число зараженных коронавирусом здесь достигло 430.

Из них 17 процентов (101 человек) получает кислородное лечение. В реанимации находятся 56 человек, это 9 процентов, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) 26 человек (4 процента).

- За сутки поступили 107, выписаны 56,- сообщил Денис Проценко.

Число умерших в России с коронавирусом достигло 484.

Пик пандемии еще не пройдет. По мнению представителя оперштаба по распространению коронавируса в России, на плато мы выйдем к маю. В конце этого месяца кривая заболеваемости должна пойти вниз, если россияне продолжат соблюдать правила- ограничат контакты и не будут так активно передавать друг другу вирус.

По мнению ученых, остановить распространение коронавируса в России смогут, если предотвратят такое же массовое инфицирование в регионах, как в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU