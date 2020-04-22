Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В России под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся 145 тысяч человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что на 22 апреля проведено больше 2,2 миллионов тестов.
По тестированию населения на коронавирус Россия занимает второе место в мире. И это несмотря на большую территориальную разобщенность регионов и большее число населения, чем в других странах Европы.
Причем в России тестируют не только людей с симптомами простуды и коронавируса, но и контактировавших с зараженными, вернувшимися из-за границы, тех, чья профессиональная деятельность сопряжена с рисками инфицирования.
В итоге, почти половина положительных результатов тестов у бессимптомных носителей коронавируса. Об их диагнозе невозможно было бы догадаться без лабораторного анализа. Выявление носителей означает, что эти люди получают предписание находиться две недели на карантине и больше не будут распространять болезнь.
ИСТОЧНИК KP.RU