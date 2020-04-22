2020-04-22T08:40:58+03:00
Общество

В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса

В Интернете такие изделия иногда продают под видом медицинских масок
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Роскачестве объяснили, насколько эффективны против коронавируса строительные и гигиенические маски. Под последним понимают текстильные, трикотажные маски или маски из нетканных материалов. Нечестные продавцы пользуются повышенным спросом на такой товар и выдают такие изделия за медицинские маски. В Роскачестве предупредили, такие случаи продажи через Интернет, участились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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