Курс рубля на 22 апреля 2020 года: доллар вырос до 77,38 рубля, евро – 84,03 рубля

22 Апр 2020 2020-04-22T10:16:41+03:00

Американская валюта на открытии торгов выросла до 77,38 рубля (+0,30), а евро поднялся до 84,03 рубля (+0,31). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Московская биржа 22 апреля открыла торги после обвала нефти. Американская валюта на открытии торгов выросла до 77,38 рубля (+0,30), а евро поднялся до 84,03 рубля (+0,31). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени.

Через некоторое время доллар поднялся еще немного, достигнув отметки в 77,5 рубля, а евро выросло до 84,14 рубля на 0,5 процентов.

Фондовый рынок России открылся снижение индекса Московской биржи на 0,4 процента, РТС упал на 0,5 процента.

Стоимость нефтяных ресурсов за последние несколько дней упала до рекордно низких отметок, однако российская валюта пока что держится. Вместе с экспертом сайт kp.ru разобрался, что будет с доходами россиян и как цены на «черное золото» повлияют на деньги обычных граждан страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774494" frameborder="0"></iframe> Рынки акций открылись падением после резкого обвала нефтяных котировок.

ИСТОЧНИК KP.RU