Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций
В МЧС России назвали регионы, где жители становятся жертвами чрезвычайных ситуаций. Возглавляет список Московская область, здесь в 2019 году скончались от подобных обстоятельств 74 человека.
Всего по итогам года число погибших от ЧС снизилось до 532 человек. Для сравнения в 2018 году этот показатель был на отметке в 717 человек.
Чаще всего гибнут в ЧС:
Московская область – 74 человека,
Краснодарский край – 35 человек,
Забайкальский край – 31 человек,
Красноярский край - 30 человек,
Иркутская область - 30 человек.
Сразу в пяти регионах страны данный показатель пот нолям. От ЧС не погибло ни одного человека в Курганской, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане и Вологодской области, пишет NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU