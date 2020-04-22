2020-04-22T10:23:07+03:00
Общество

Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций

Возглавила список Московская область
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, что жители чаще гибнут от ЧСНазваны регионы, что жители чаще гибнут от ЧСФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В МЧС России назвали регионы, где жители становятся жертвами чрезвычайных ситуаций. Возглавляет список Московская область, здесь в 2019 году скончались от подобных обстоятельств 74 человека.

Всего по итогам года число погибших от ЧС снизилось до 532 человек. Для сравнения в 2018 году этот показатель был на отметке в 717 человек.

Чаще всего гибнут в ЧС:

Московская область – 74 человека,

Краснодарский край – 35 человек,

Забайкальский край – 31 человек,

Красноярский край - 30 человек,

Иркутская область - 30 человек.

Сразу в пяти регионах страны данный показатель пот нолям. От ЧС не погибло ни одного человека в Курганской, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане и Вологодской области, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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