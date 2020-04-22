2020-04-22T10:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек

За минувшие сутки из столичных клиник выписались 210 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом
Ксения АНУФРИЕВА
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Число выздоровевших в столице увеличивает более чем на двести человек каждый день.Число выздоровевших в столице увеличивает более чем на двести человек каждый день.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С начала пандемии коронавируса в российской столице вылечились уже 2267 пациентов. За последние сутки из московских медицинских учреждений выписались 210 местных жителей, у которых ранее было диагностировано заражения инфекцией. Об этом 22 апреля сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы наблюдаем, что число выздоровевших в столице увеличивает более чем на двести человек каждый день. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики, - сообщила вице-мэр.

Под наблюдение врачей из-за подозрения на коронавирус находятся 145 тысяч россиян. По всей стране медики провели уже более 2,2 миллионов тестов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что страны миры находится на ранней стадии пандемии коронавирусной инфекции. Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет определять действиями властей государств.

В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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