В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T10:37:32+03:00

Число выздоровевших в столице увеличивает более чем на двести человек каждый день. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За минувшие сутки из столичных клиник выписались 210 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом

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С начала пандемии коронавируса в российской столице вылечились уже 2267 пациентов. За последние сутки из московских медицинских учреждений выписались 210 местных жителей, у которых ранее было диагностировано заражения инфекцией. Об этом 22 апреля сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы наблюдаем, что число выздоровевших в столице увеличивает более чем на двести человек каждый день. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики, - сообщила вице-мэр.

Под наблюдение врачей из-за подозрения на коронавирус находятся 145 тысяч россиян. По всей стране медики провели уже более 2,2 миллионов тестов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что страны миры находится на ранней стадии пандемии коронавирусной инфекции. Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет определять действиями властей государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774333" frameborder="0"></iframe> В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU