Названы регионы-лидеры по количеству проведенных тестов на коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T10:31:04+03:00

Россия занимает второе место в мире по числу исследований на COVID-19

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день на территории России медики провели более 2,2 миллионов тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Исследования проводили, в том числе, на наличие болезни в материале людей, которые прибыли из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На своем официальном портале Роспотребнадзор обозначил регионы-лидеры по числу проведенных тестов.

По количеству исследований Россия вышла на второе место в мире. В лидерах по числу проведенных тестов из расчета на сто тысяч населения оказалась Сахалинская область (8254,95) , Ямало-Ненецкий автономный округ (4655,51) и столица государства (4617,51).

По абсолютному количеству проведенных тестов первое место заняла Москва (580 тысяч тестов), Подмосковье (более 183 тысяч тестов) и Санкт-Петербург (более 135 тысяч исследований).

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что в настоящее время страна полностью обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием для диагностики заболевания. В России зарегистрировано несколько отечественных систем тестирования, которые уже доказали свою эффективность и безопасность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-10 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

1. Сахалинская область 8254,95

2. Ямало-Ненецкий автономный округ 4655,51

3. г. Москва 4617,51

4. Камчатский край 3145,55

5. Республика Адыгея 3029,68

6. Республика Марий Эл 2838,62

7. Тюменская область 2741,77

8. Мурманская область 2570,54

9. г. Санкт-Петербург 2522,26

10. Московская область 2433,23

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-10 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

1. г. Москва 580000

2. Московская область 183746

3. г. Санкт-Петербург 135393

4. Свердловская область 58044

5. Краснодарский край 52743

6. Нижегородская область 48732

7. Красноярский край 43874

8. Тюменская область 41366

9. Сахалинская область 40442

10. Республика Башкортостан 37851

ИСТОЧНИК KP.RU