На 10 девчонок по статистике 9 ребят: Названо соотношение мужчин и женщин в России

22 Апр 2020 2020-04-22T11:05:06+03:00

Самая большая разница между численностью мужчин и женщин в группе от 60 до 89 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Статистика из песни оказалась справедлива и для 2020 года

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Названо соотношение числа мужчин и женщин в России в 2020 году. Оказалось, что показатели не сильно отличаются от тех, что упоминаются в песне 60-х годов.

- На начало 2020 года на 1 тысячу женщин приходилось 866 мужчин,- приводит данные Росстата RT.

Но совсем другие цифры, если смотреть отдельно по возрастным группам. Например, мальчиков и юношей от 0 до 29 лет, наоборот больше, чем девочек и девушек: 1050 на 1000. Это единственная возрастная группа, в которой преобладает мужское население.

Падение цифр начинается с 30 до 39 лет. Мужчин становится уже меньше - на 1 тысячу женщин 999 мужчин. Дальше эта разница становится еще более заметной. В группе от 40 до 49 лет 926 мужчина на тысячу женщин. К 50-59 годам их по тому же соотношению уже 839.

Большой дефицит мужчин среди пенсионеров от 60 до 89 лет. Женщин почти вдвое больше: на тысячу приходится 569 мужчин.

До почтенных 90-99 лет доживают еще меньше. На тысячу женщин этой группы 289 мужчин.

Всего в России проживают 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU