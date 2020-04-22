2020-04-22T11:15:15+03:00
Происшествия

Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам

Только в первую неделю карантина на подобные звонки пришлось 4,7% от общего количества
Елена АКИМОВА
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Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянамМошенники стали в три раза чаще звонить россиянамФото: REUTERS
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Мошенники стали чаще звонить россиянам в надежде наживы. Только за первую неделю самоизоляции (с 30 марта – 5 апреля) число таких звонков составило 4,7 процентов от общего количества входящих вызовов с незнакомых номеров. Ранее этот показатель был на отметке в 3,5%.

— По нашим наблюдениям, в первую неделю объявленных каникул сильно изменился профиль звонков от организаций, — рассказал «Известиям» аналитик «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьев. — Злоумышленники не уходят на каникулы, а используют любую возможность, чтобы добраться до данных или денег абонентов.

Если раньше поступали звонки из серии «Мама, я попал в милицию, вышли денег» или «Я по объявлению, хочу купить ваш товар, диктуйте данные карты и код», то теперь звонившие представляются социальными службами. Они предлагают помочь оформить разрешение на получение какой-либо выплаты. Цель все также – получить персональные данные человека.

На фоне роста звонков от мошенников, телефонный спам сокращается. Объем звонков с рекламой медицинских и юридических услуг сократился на 90%. Что касается звонков от коллекторов, то этот показатель несколько увеличился.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пандемия коронавируса породила новые спекуляции. Эксперты назвали шесть самых распространенных видов мошенничеств в данное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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