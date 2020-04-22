22 Апр 2020 2020-04-22T11:11:31+03:00

Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая пара не расставалась даже во время борьбы со смертельным заболеванием

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В Великобритании пожилые супруги, прожившие вместе 56 лет, вылечились от коронавирусной инфекции в один день. 77-летний Сидни Мур и его 76-летняя жена Джин были госпитализированы в медицинское учреждение 10 апреля, сообщает Daily Mail.

Супругов поместили в одно отделение интенсивной терапии, медики решили не разлучать пару и проводить совместное лечение. Через пять дней после госпитализации тесты Сидни и Джин показали отрицательный результат и пару выписали из инфекционной больницы для прохождения лечения дома.

- Мы были неразлучны на протяжении 56 лет, мы не разлучились и в этой тяжелой ситуации, - рассказал мистер Мур, находясь рядом с выздоравливающей женой.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об истории с куда более печальным концом. В США семейная пара, прожившая вместе в браке 65 лет, умерла с разницей в несколько часов после заражения коронавирусной инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769713" frameborder="0"></iframe> Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

ИСТОЧНИК KP.RU