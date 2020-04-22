Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день
В Великобритании пожилые супруги, прожившие вместе 56 лет, вылечились от коронавирусной инфекции в один день. 77-летний Сидни Мур и его 76-летняя жена Джин были госпитализированы в медицинское учреждение 10 апреля, сообщает Daily Mail.
Супругов поместили в одно отделение интенсивной терапии, медики решили не разлучать пару и проводить совместное лечение. Через пять дней после госпитализации тесты Сидни и Джин показали отрицательный результат и пару выписали из инфекционной больницы для прохождения лечения дома.
- Мы были неразлучны на протяжении 56 лет, мы не разлучились и в этой тяжелой ситуации, - рассказал мистер Мур, находясь рядом с выздоравливающей женой.
Ранее сайт kp.ru рассказывал об истории с куда более печальным концом. В США семейная пара, прожившая вместе в браке 65 лет, умерла с разницей в несколько часов после заражения коронавирусной инфекцией.
Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»