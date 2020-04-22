2020-04-22T11:42:42+03:00
Экономика

Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель

Снижение произошло на фоне падения цены на нефть марки Brent
Юлия САЛЬНИКОВА
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Цены на российскую нефть падают больше, чем на 5 долларовЦены на российскую нефть падают больше, чем на 5 долларовФото: REUTERS
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Вслед за эталонной маркой нефти Brent началось падение цены российской нефти Urals. В среду 22 апреля стоимость барреля снизилась больше, чем на 5 долларов.

Как сообщает международное ценовое агентство Argus, в Северо-Западной Европе этот сорт нефти подешевел до 11,59 долларов за баррель. Стоимость сорта на поставки в Южную Европу изменилась до 12,09 долларов, это минимальное значение с 1999 года, когда Urals оценивали в 11,74 доллара за баррель.

В Минэнергетики России считают, что давление на рынок будет сохраняться до начала соглашения ОПЕК. Напомним, страны группы договорились с мая сократить добычу на 9,7 миллионов баррелей в сутки. еще 4,5 миллиона баррелей сокращения добычи взяли на себя страны G-20.

Цены на нефть падают на фоне новостей о переполненных нефтехранилищах, из-за пандемии коронавируса резко упал спрос на сырье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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