Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать

22 Апр 2020 2020-04-22T11:59:21+03:00

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Власти Великобритании признали неточными тесты на коронавирус, которые сдавали врачи. Диагностику проводил весь персонал британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Отрицательный результат из лаборатории давал право врачам продолжить работу. Если тест положительный, соответственно, врача отправляли на лечение, пока тест не станет отрицательным. Но оказалось, что используемые системы диагностики могли давать ложноотрицательный результат.

В докладной записке правительственной службы Public Health England содержится предупреждение о недостаточной эффективности применяемых тестов, сообщает газета The Daily Telegraph.

Как сообщает The Sun, врачи с коронавирусом, получив ошибочно отрицательный тест, могли продолжать работу и заразить коллег и пациентов. Министр здравоохранения Хелен Уэйтли отказалась отвечать однозначно, могли ли врачи распространять коронавиурс из-за неточных тестов.

- Это нормальный процесс, когда вы используете тест на болезнь, когда это новая болезнь,- сказала она.

Правительственная служба здравоохранения поручила всем своим 12 центрам отказаться от этих тестов и перейти на коммерческие средства диагностики. Врачей будут тестировать повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU