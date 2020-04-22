2020-04-22T11:59:21+03:00
В мире

Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать

Министр здравоохранения сообщила о повторном тестировании
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Лабораториям поручили отказаться от использования прежних тестовЛабораториям поручили отказаться от использования прежних тестовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Великобритании признали неточными тесты на коронавирус, которые сдавали врачи. Диагностику проводил весь персонал британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Отрицательный результат из лаборатории давал право врачам продолжить работу. Если тест положительный, соответственно, врача отправляли на лечение, пока тест не станет отрицательным. Но оказалось, что используемые системы диагностики могли давать ложноотрицательный результат.

В докладной записке правительственной службы Public Health England содержится предупреждение о недостаточной эффективности применяемых тестов, сообщает газета The Daily Telegraph.

Как сообщает The Sun, врачи с коронавирусом, получив ошибочно отрицательный тест, могли продолжать работу и заразить коллег и пациентов. Министр здравоохранения Хелен Уэйтли отказалась отвечать однозначно, могли ли врачи распространять коронавиурс из-за неточных тестов.

- Это нормальный процесс, когда вы используете тест на болезнь, когда это новая болезнь,- сказала она.

Правительственная служба здравоохранения поручила всем своим 12 центрам отказаться от этих тестов и перейти на коммерческие средства диагностики. Врачей будут тестировать повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день
Врач назвал самый опасный гаджет на карантине
В России от коронавируса умерли еще 57 человек за сутки
На 10 девчонок по статистике 9 ребят: Названо соотношение мужчин и женщин в России
Названы регионы-лидеры по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек
Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций
Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа
Курс рубля на 22 апреля 2020 года: доллар вырос до 77,38 рубля, евро – 84,03 рубля
ВОЗ: Мир еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ
Конфискованный алкоголь предлагают пустить на производство антисептиков
Полицейским хотят дать право вскрывать машины и оцеплять дома
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян
Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса
В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Назван способ остановить распространение коронавируса в России