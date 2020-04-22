У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
На борту круизного корабля Costa Atlantica, который стоит в порту Нагасаки, обнаружили коронавирус у членов экипажа и пассажиров.
Положительный тест получен у 33 человек, работников туристического судна. В числа зараженных пассажиров есть россиянин. В посольстве сообщили, у него нормальное состояние.
- Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает,- сказано в сообщении российского посольства в Японии.
В диппредставительстве пообещали оказывать всю необходимую помощь россиянину.
Власти Японии сообщают, что больных с симптомами направят в больницы, а бессимптомных оставят на борту в изолированных частных комнатах. Здоровым людям разрешат сойти на берег, сообщает CNN.
На борту находятся 623 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU