У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T12:34:28+03:00

Больных увозят в больницы с корабля, а бессимптомных оставят в каютах Фото: EAST NEWS

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На борту круизного корабля Costa Atlantica, который стоит в порту Нагасаки, обнаружили коронавирус у членов экипажа и пассажиров.

Положительный тест получен у 33 человек, работников туристического судна. В числа зараженных пассажиров есть россиянин. В посольстве сообщили, у него нормальное состояние.

- Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает,- сказано в сообщении российского посольства в Японии.

В диппредставительстве пообещали оказывать всю необходимую помощь россиянину.

Власти Японии сообщают, что больных с симптомами направят в больницы, а бессимптомных оставят на борту в изолированных частных комнатах. Здоровым людям разрешат сойти на берег, сообщает CNN.

На борту находятся 623 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU