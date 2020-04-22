2020-04-22T12:34:28+03:00
Общество

У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус

Коронавиурс также обнаружен у 33 членов экипажа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Больных увозят в больницы с корабля, а бессимптомных оставят в каютахБольных увозят в больницы с корабля, а бессимптомных оставят в каютахФото: EAST NEWS
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На борту круизного корабля Costa Atlantica, который стоит в порту Нагасаки, обнаружили коронавирус у членов экипажа и пассажиров.

Положительный тест получен у 33 человек, работников туристического судна. В числа зараженных пассажиров есть россиянин. В посольстве сообщили, у него нормальное состояние.

- Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает,- сказано в сообщении российского посольства в Японии.

В диппредставительстве пообещали оказывать всю необходимую помощь россиянину.

Власти Японии сообщают, что больных с симптомами направят в больницы, а бессимптомных оставят на борту в изолированных частных комнатах. Здоровым людям разрешат сойти на берег, сообщает CNN.

На борту находятся 623 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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