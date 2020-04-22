2020-04-22T12:27:00+03:00
Общество

Tele2 запустил доставку SIM-карт на «Яндекс.Такси»

Водители привозят заказы прямо на дом
Ксения БОГДАНОВА
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Tele2 объявил о запуске нового сервиса: теперь доставкой SIM-карт мобильного оператора займутся водители, выполняющие заказы «Яндекс.Такси». Хотя во время эпидемии коронавируса салоны мобильной связи продолжают работать, не все покупатели могут дойти до них из-за режима самоизоляции. Теперь заказать SIM-карту можно в интернет-магазине, а водитель заберет ее из ближайшего салона и доставит клиенту на дом.

Оплатить тариф и активировать карту можно уже после получения. От водителя покупатель получает SIM-карту и инструкцию по ее активации, весь процесс занимает меньше минуты. Что немаловажно, все водители снабжаются антисептиками и приезжают к клиентам в масках. А автомобили «Яндекс.Такси» проходят частую дезинфекцию.

Сейчас доставка SIM-карт на «Яндекс.Такси» доступна в Москве и Московской области, Томске, а также в нескольких городах Иркутской области и Красноярского края. Как сообщил директор по электронной коммерции Tele2 Михаил Голубев, в ближайшую неделю-две новая услуга заработает еще в 300 городах России.

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