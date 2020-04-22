Эксперт спрогнозировала, когда медицинские маски появятся в аптеках

22 Апр 2020 2020-04-22T13:04:10+03:00

Найти медицинские маски по сходной цене сегодня не так просто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но цены на товар так и не вернется к тому уровню, который был до прихода эпидемии

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Купить медицинскую маску сегодня не так просто. В большинстве аптек товара просто нет, а в интернет-магазинах ценник больно бьет по кошельку.

Тем не менее, ситуация должна скоро выровняться. Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова уверена, что медицинские и защитные маски должны появиться в течение этой недели. То есть, до 26 апреля.

- Во многих регионах уже налажена связь с местными производителями. Это, например, Брянская, Калужская и Новгородская области. Скоро и другие субъекты пойдут по данному пути. А вот к прежним ценам на товар мы уже не вернемся, - комментирует «Известиям» эксперт.

Она прогнозирует, что за маску в будущем придется платить 30-40 рублей, а не 6–8 рублей, как было до эпидемии.

Перебои с поставками случились из-за того, что существовавшее российское производство медицинских масок не отвечало задачам эпидемиологической безопасности.

- Если говорить о масках из нетканых материалов, то быстро нарастить мощность их производства не получится, спрос слишком велик,- заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. – Большое внимание сегодня уделяется производству гигиенических масок. Это позволяет предприятиям текстильной промышленности удержаться на плаву.

По данным Минпромторга, в середине февраля в стране производилось 1,2 млн штук масок в сутки. Сейчас показатель вырос до 1,6 млн. Помимо этого с 20 апреля в стране должны начать отшивать не менее 2,1 млн марлевых повязок.

Еще в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил бросить на производство защитных средств от коронавируса студентов, зеков и солдат — разбираемся, что из этого получится.

ИСТОЧНИК KP.RU