В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ

22 Апр 2020 2020-04-22T13:21:41+03:00

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Отмену ЕГЭ в этом году сложно будет обосновать юридически, если только в стране не будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того в стране придется менять еще и систему поступления в вузы, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

«Выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое положение по сравнению с остальными. Если бы был введен режим чрезвычайной ситуации, это можно было бы расценить как форс-мажор и каким-то образом это обосновать», — цитирует эксперты телеканал «360».

Балуева также добавила, что не представляет, как можно провести экзамены дистанционно с сохранением уровня контроля. Эксперт выразила уверенность, что проследить за всеми ученикам не удастся, и они обязательно будут списывать на выпускных экзаменах.

Напомним, ранее в столичном регионе школьников и их экзаменов пригласили посетить образовательный онлайн-кинотеатр. Для детей будут представлены документальные, научно-образовательные и анимационные картины, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU