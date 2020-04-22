2020-04-22T13:21:41+03:00
Общество

В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ

Также учителя не понимают, как провести экзамены на удаленке
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Учителя выступили простив отмены ЕГЭУчителя выступили простив отмены ЕГЭФото: Александра СУРИС
Изменить размер текста:

Отмену ЕГЭ в этом году сложно будет обосновать юридически, если только в стране не будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того в стране придется менять еще и систему поступления в вузы, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

«Выпускники этого года будут по непонятным причинам поставлены в другое положение по сравнению с остальными. Если бы был введен режим чрезвычайной ситуации, это можно было бы расценить как форс-мажор и каким-то образом это обосновать», — цитирует эксперты телеканал «360».

Балуева также добавила, что не представляет, как можно провести экзамены дистанционно с сохранением уровня контроля. Эксперт выразила уверенность, что проследить за всеми ученикам не удастся, и они обязательно будут списывать на выпускных экзаменах.

Напомним, ранее в столичном регионе школьников и их экзаменов пригласили посетить образовательный онлайн-кинотеатр. Для детей будут представлены документальные, научно-образовательные и анимационные картины, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин о готовности регионов к пандемии: Вряд ли ситуацию можно назвать удовлетворительной
В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ
Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ
За месяц в Россию вернулись более 170 тысяч туристов
Эксперт спрогнозировала, когда медицинские маски появятся в аптеках
В Кремле считают бездоказательными заявления об искусственном происхождении коронавируса
Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации
Эксперт: заметные скачки цен на нефть сохранятся до июня
Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
В Вологодской области «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Tele2 запустил доставку SIM-карт на «Яндекс.Такси»
В Минобразе оценили шансы на перенос учебного года в вузах
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день