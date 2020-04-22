2020-04-22T13:53:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

На первых клинических испытания будет привито 200 здоровых добровольцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Тестовую вакцину изобрела немецкая компания «Biontech», она же и будет проводить исследования на добровольцах.Тестовую вакцину изобрела немецкая компания «Biontech», она же и будет проводить исследования на добровольцах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов Германии выдал первое разрешение на клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

По словам представителей института, разрешение выдали в результате внимательной оценки всех потенциальных рисков и пользы исследований лекарства. В рамках первой части испытаний вакцину протестируют на 200 совершеннолетних здоровых участниках в возрасте до 55 лет.

Тестовую вакцину изобрела немецкая компания «Biontech», она же и будет проводить исследования на добровольцах. Препарат содержит генетическую информацию в форме рибонуклеиновой кислоты.

- Тестирование на людях – это важный этап пути к выработке самой безопасной и эффективной вакцины против коронавируса для населения Германии и других стран, - сообщили в пресс-службе организации.

Первые клинические испытания вакцины от коронавируса российского производства начнутся с 1 июня этого года, а к концу мая специалисты завершат все этапы доклинических испытаний.

На передовой по разработке препарата и борьбе с пандемией на территории страны стоит Центр вирусологии «Вектор». Именно там на 60 добровольцах, среди которых есть и разработчики лекарства, исследуют тестовую отечественную вакцину. Ранее сайт kp.ru рассказывал, что ждет первых испытуемых, и как будут проходить клинические испытания в «Векторе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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